Arcebispo do Lubango encerra visita Pastoral à missão de São Carlos Lwanga em Caluquembe com apelo na defesa e proteção da criança.

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi encerrou neste Domingo a vista Pastoral à missão de São Carlos Lwanga da Negola, a missa coincidiu com o aniversário natalício do Padre Francisco Chipela, superior da missão e Vigário Episcopal de Quipungo.

Durante a visita foram confirmados na fé 295 crismados.

Reportagem de Edgar Ganga