Monte Caala encerra peregrinação

Encerrou neste Domingo a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte Caála.

Três Arcebispos dos quais dois eméritos e o titular Dom Zeferino Zeca Martins e cerca de 44 sacerdotes, religiosos e religiosas pediram graças à Deus.

O Santuário da Nossa Senhora do Monte, reabriu as portas para os peregrinos, dois anos depois, por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

O primeiro dia, foi marcado com missa solene e a exposição do Santíssimo Sacramento, celebrado pelo Arcebispo emérito Dom Francisco Viti, e, no segundo dia, foi destaque a Via-Sacra e procissão luminosa, bênção da água e de objectos religiosos, tendo o dia culminado com adoração e bênção do Santíssimo.

A missa do encerramento da peregrinação foi presidida pelo Arcebispo do Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins.

Na ocasião, o prelado católico disse que, nos últimos dois anos, o mundo estava envolvido na noite do silêncio, as trevas da morte envolveram a humanidade inteira, através da pandemia da Covid-19, que pairou sobre o universo.

"Os homens de todas as idades perderam a segurança, mergulharam na desconfiança, encheram-se de dúvidas, porque a pandemia entrou na história humana, que nem as forças das armas, nem a exaltação da ciência, nem o poder da política, nem a glória do dinheiro, nem a vaidade do orgulho humano poderiam evitar uma pandemia, que ceifou muitas vidas”, disse.

Com esta realidade, continuou, os cristãos agarraram-se à oração, a pedir a Deus e à Maria Mãe Santíssima, e, hoje, com desaparecimento daquela nuvem, foi agradecer ao Pai, que não deixou morrer seus filhos.

Reportagem de Arnaldo Sapele