Irmãs de Santa Catarina de Sena com presença na Diocese do Namibe

Irmãs de Santa Catarina de Sena apresentadas na Dioceses do Namibe na comunidade do Bom pastor.

Apresentou as Missionárias á comunidade do bom pastor o vigário geral da Diocese do Namibe, Padre João Baptista, no passado Domingo 21 de Agosto.

A Responsável provincial da congregação das irmã de Santa Catarina de Sena de Angola e Moçabinque, realçou ser um grande desafio se instalarem nesta Diocese.

Reportagem de Ana Ngueve