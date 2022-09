Dois anos depois Luanda acolhe o IIº Simpósio Bíblico Internacional

A Igreja em Angola organiza IIº simpósio bíblico internacional 2 anos depois do seu cancelamento.

O evento acontece pela Segunda vez de 16 à 18 de Setembro no âmbito da vivencia do mês da bíblia no edifício de extensão da Universidade Católica de Angola, em Luanda, sob o lema: “E o verbo fez-se carne e veio habitar connosco”.

A irmã Elisabeth Coraza da Comissão Episcopal da Pastoral Bíblica da CEAST fala sobre este evento importante para a vida da igreja em Angola e a seguir os principais momentos que vão animar o II Simpósio Bíblico Internacional.