Iº Ano do triénio dedicado o criança é contra a mentalidade abortista afirma Dom Mbilingi

O Arcebispo do Lubango Dom Gabriel Mbilingi, fez esta afirmação no encontro que manteve com as autoridades do município de Chicomba, onde efectua visita pastoral a missão de santa Teresinha do menino Jesus.

Na sua saudação de cortesia as autoridades administrativas do município fizeram saber que a igreja Angola dedica 3 anos de pastoral a criança e que o primeiro ano é contra a mentalidade abortista.

Reportagem Edgar Ganga