Arrancou o II congresso dos catequistas em Luanda

Nesta Sexta-feira, 9 de Setembro aconteceu a abertura do II Congresso de Catequistas, que decorre sob o lema” Mestre onde moras vinde e vede” e encerra no Domingo com abertura do ano catequetico.

Uma missa aconteceu na abertura do acto e foi presidinda pelo Bispo auxiliar de Luanda, Dom Fernando António.

Na sua homilia o prelado fez referencia as leituras do dia em que a miséria foi o destaque” è preciso acabar com a miséria”.

A cegueira das pessoas que só olham para aquilo que os outros fazem e não olharem para si mesmo, foi referenciado nesta oração homiletica.

O encontro decorre até ao dia 11 de Setembro, com palestras e trabalhos de grupo.