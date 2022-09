Catequistas renovam promessas com evangelização

Catequistas das cinco vigarias desta igreja particular de Luanda estiveram neste Domingo na paróquia São João Paulo II, com um único propósito, encerramento do II congresso dos catequistas que aconteceu de 9 a 11 de Setembro, testemunharam a abertura de mais um ano catequéticos e da renovação dos seus compromissos nesta missão de anunciar a palavra de Deus.

O Bispo auxiliar de Luanda que presidiu a missa de enceramento exortou neste Domingo que os catequistas devem permanecerem firmes no serviço de evangelização.

Dom Fernando Francisco ressaltou ainda que a catequese é um património que deve ser cuidado por todos para levar a mensagem salvífica de Deus para as ovelhas.

Reportagem de Jerónimo Domiano