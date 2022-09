Teve início o II Simpósio Bíblico Internacional

Arrancou esta Sexta-feira em Luanda o II simpósio bíblico internacional que vai decorrer até ao dia 18 de Setembro, um encontro em que reúne especialistas nacionais e internacionais.

Coube a Dom Dionísio Hisiilenapo, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Bíblica o discurso de abertura em que destacou que os Simpósio Bíblicos estamos a tentar ver, alerta o prelado Católico que seja periódico” vamos é só analisar de quanto em quanto tempo podemos realizar esses Simpósios, vamos primeiro investigar, beber juntos a palavra do senhor, para podermos enriquecermos e neste quadro a partir de agora sobre tudo as dificuldades que encontramos nas nossas Dioceses a muita lamentação sobre tudo os padres que resistem esse trabalho nas comunidades sobre a pastoral bíblica”.

Dom Dionísio diz que temos que continuar com esse trabalho da Pastoral Bíblica “ Angola não pode ficar para trás” diz o prelado.

E o presidente da Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé –CEAST, destacou o mês de Setembro, o mês da Bíblia e o seu patrono São Jerónimo.

Participam no Simpósio Bíblico, representantes de todas as Dioceses.

Os Bispos, Dom José Imbamba , Presidente da CEASt, Dom Dionísio Hissilenapo, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Bíblica e Bispo do Namibe, Dom Joaquim Tyombe, Bispo do Uíge, Dom Gabriel Mbilingi, Arcebispo do Lubango, Dom Francisco Jaca, Bispo de Benguela e o seu auxiliar, Doom Estevão Mbinga, Dom Luzizila Kiala, Arcebispo de Malanje