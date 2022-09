Arrancou em Windhoek-Namíbia a XIII Assembleia Plenária da IMBIZA

Por uma igreja sinodal: Comunhão, Participação e Missão.

Windhoek-Namíbia acolhe a XIII Assembleia Plenária da Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral ( IMBISA), que decorre de 22 a 27 de Setembro.

A CEAST está a presente com a maioria dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.

O encontro é subordinado ao tema: Construindo Juntos-Reimaginando o envolvimento da Igreja com os jovens na região da IMBISA à luz da Exortação Apostólica do Papa Francisco, “Cristo Vive”.

Com objectivo principal de ouvir e incluir os jovens nos seus trabalhos, como pede o Santo padre neste sínodo, pela primeira vez participam dois jovens de cada País membro da IMBISA, em representação da juventude.

De Angola, participam: Vilma Tchissolane - coordenadora do Snpj Angola São Tomé e Israel Paulo - Coordenador do SDPJ Caxito.