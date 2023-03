CEAST apela à conjugação de esforços para a preservação da paz e reconciliação

No âmbito da Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz 2023, o Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) apela à conjugação de esforços para a preservação da paz e o aprofundamento da reconciliação entre os angolanos.

Todos os anos, desde o ano Santo do Senhor de 1996, a Igreja Angolana passou a celebrar, no Quarto Domingo da Quaresma, o dia Nacional da Reconciliação e, desde 2019, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CEAST organiza as Jornadas da Reconciliação Nacional e da Paz. As mesmas têm início no Quarto Domingo da Quaresma e terminam no dia 4 de Abril, Dia da Paz.

E neste presente ano as jornadas decorrem sob o lema “Aprendei a fazer o bem e buscai a justiça” do livro de isaías, 1:17.

A mensagem para a Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz 2023, lida em todas as Paróquias e Comunidades religiosas de Angola, no Domingo 19 de Março, convida à uma introspecção e reflexão profunda sobre os males que afligem a sociedade angolana, desde “a mentalidade feiticista, ódio, intolerância, a falta de transparência na gestão da coisa pública, busca incessante do poder a qualquer preço e a instrumentação dos meios de comunicação públicos”.