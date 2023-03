Conferência dos superiores maiores dos Institutos Religiosos de Angola tem nova direcção

Conferência dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos de Angola, têm desde Quinta- feira 23, uma nova direcção para o próximo triénio.

A CSMIRA esteve reunida nos dias 22 e 23, para a sua XI Assembleia Geral ordinária, tendo no último dia sido eleitos os corpos gerentes deste organismo.

Como presidente Padre Gabriel Isaías da congregação dos Claretiano, Vice-presidente a Irmã Natalia Miguel das Salesianas de Dom Bosco e 5 vogais, Irmã Maria da Conceição Cruz, do Santíssimo Salvador, Irmã Margarida Adelaide, das Irmãs doroteias, Padre Martinho Lazarte. Salesiano de Dom Bosco, Padre Celino Ndulo, dos Redentoristas e o Padre Celestino Muatile, Saletino.

Ao longo dos dois dias de Assembleia, os Superiores dos Institutos religiosos passaram em reflexão os vários desafios que espreitam a vida religiosa.

No último dia os religiosos avaliaram o seu percurso ao longo do triénio passado e traçaram as linhas de acção para os próximos tempos.