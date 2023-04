Núncio Apostólico visita Saurimo

Á convite do Arcebispo metropolitano de Saurimo, trabalha desde esta Quinta-feira até a próxima Segunda-feira, o Núncio Apostólico em Angola, Dom Giovanni Gáspar.

O representante do papa preside em Saurimo, as celebrações do Triduo e da Páscoa da Ressurreição.

A Missa da ceia do senhor acontece na Paróquia de Santo António, Paixão e morte de Jesus na Paróqui de São José e a vigília Pascal na Sé Catedral.

Dom Giovani, aos microfones da Ecclesia disse que o objectivo é passar esses dias sagrados de preparação a Pascoa e o dia da Pascoa com as comunidades de Saurimo período

Reportagem de Almeida Sonhi