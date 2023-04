Luanda acolhe II encontro Nacional dos escuteiros católicos

Acontece em Luanda o II Encontro Nacional dos Escuteiros Católicos, de 27 de Abril a 1 de Maio e decorre sob o Lema”Eu sou católico e orgulho-me da minha fé”. O objectivo do mesmo analisar, formar, e capacitar as lideranças no campo da animação da fé católica e participam delegados vindos de todas as dioceses de Angola.

Coube a Dom Belmiro Chissengueti, presidente da Comissão Episcopal Juventude e escutismo, celebrar a missa de abertura deste II º Encontro.

Dom Belmiro começou por saudar a todos em especial os que se deslocaram até Luanda para participarem neste encontro e fez uma breve leitura as acções escutistas.

“Dentro do pluralismo religioso e também teológico que se vivi dentro do escutismo onde temos numerosos grupos religiosos todos eles com a sua doutrina e sua identidade nós temos de nos afirmar católicos que conhecem a sua fé, professam e fazem dela a luz dos seus caminhos”

A vontade do fundador do escutismo Baden-Powell, que não foi católico foi justamente de colocar Deus em primeiro lugar, na construção desta grande família, na consciência de que só por ele se pode construir a família que ultrapassa os povos, as culturas, as tribos e as nacionalidades, pois uma família fundada na fé que pelo baptismo nos torna irmãos uns dos outros filhos de Deus, frisou o prelado católico.

Dom Belmiro falou também de uma das grandes crises do escutismo em Angola reside sobre tudo nos dirigentes e também nos assistentes”Sobretudo estes que quando não assumem as suas responsabilidades tornam-se e são em muitos casos os principais responsáveis da difusão de um paganismo escutista, que não encontra o acolhimento, que não encontra orientação, porque muitos estão no escutismo, mas não conhecem ou não fazem esforço de conhecerem a mística escutista”.