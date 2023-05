Festa de Nossa Senhora de Fátima coloca fiéis em caminhada de fé

Milhares de devotos participaram na tradicional procissão de rua em veneração a Nsra. de Fátima, por algumas artérias da cidade de Luanda e terminaram na Igreja paroquial de Fátima.

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima de Portugal esteve em Angola no âmbito dos 60 anos de existência da comunidade de Nossa Senhora de Fátima da Arquidiocese de Luanda.

Na homilia da celebração do último final de semana, o bispo auxiliar, Dom António Lungieki destacou o sentido da celebração de mais um 13 de Maio que coincide com as celebrações da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

“Quer dizer a 60 anos o espaço se transformou num lugar sagrado, num lugar de encontro, de meditação, num lugar de cura e meditação.

Dom Moisés Alves de Pinho, quando fez a bênção naquela ocasião, considerou este espaço em comunhão com todos os missionários que aqui trabalhavam e levavam avante o valor da evangelização, um espaço Santuário, quer dizer que homens e mulheres chegam aqui e transformam-se”.

O bispo auxiliar de Luanda encorajou os fiéis a terem Maria como mediadora, sobre tudo nos momentos de maiores dificuldades na vida e deixou um desafio aos fiéis de Nossa Senhora de Fátima.

“Queridas filhas de Fátima e filhos, pesamos a Deus por intercessão da virgem Santa Maria para que continue a nos ensinar e na celebração do aniversário da paróquia reassumamos as tarefas concretas, assim que terminar a celebração deste ano, vós estarás a preparar as festas do próximo ano e se não houver tarefas concretas os fiéis da comunidade paroquial não evangelizarão todos os que viermos como peregrinos, pesamos a Deus que nos leve ao valor da conversão, nos dê a graça de ouvirmos e caminhar com Maria e chegarmos até Jesus, ele espera cada fiel, cada paroquiano e cada peregrino, se não houver a transformação nossa recepção da imagem talvez possa ser folclórica, se não houver conversão e transformação é porque nós os de Fátima não estamos a evangelizar bem, então sai fora do território da paróquia o espaço material é pequeno, mas considerando aquilo que cada um(a) deve levar nos outros ambientes o espaço fica grande, então o espaço é aquele que cada um(a) leva a mensagem de Fátima e essa mensagem é um convite constante para chegarmos a Deus, estarmos com ele e vivermos com ele na harmonia e na paz”.

A comunidade de Nossa Senhora de Fátima celebrou os seus 60 anos com a imagem Peregrina e caminhou por algumas zonas da Arquidiocese de Luanda.

Reportagem de Jerónimo Domiano