Comissão da comunicação social da CEAST realiza mesa redonda

Aconteceu nesta Quarta-feira, no auditório das irmãs Paulinas em Luanda, uma mesa redonda sobre a mensagem do papa Francisco para 57º dia mundial das Comunicações Sociais, no âmbito da Semana da Comunicação que decorre desde 14 do corrente e vai até ao próximo dia 21.

Sobre esta semana a Irmã Elizabeth Corazza da Comissão Episcopal da Cultura e Comunicação Social revelou os pontos altos desta semana.

A responsável questiona, como nos dias de hoje se pode perceber a dimensão da verdade no meio de tantas de tantas falas e realidades existenciais.

Reportagem Jerónimo Domiano