SJA encoraja jornalistas na promoção de uma comunicação ao serviço da verdade e da paz

O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos alertou nesta Quarta-feira na mesa redonda, que uma comunicação que não está ao serviço do bem comum pode gerar conflito.

Teixeira cândido que faz alusão a história de Angola considera que comunicação contribui pela negativa e cita como exemplo, os acontecimentos do 27 de Maio.

“Se olharmos bem para o nosso contexto e neste mês de Maio de 1977, se fizermos um estudo desapaixonado da comunicação social publica, podemos chegar a conclusão de que naquele contexto ela contribuiu para perpetuar o tal genocídio que nos conhecemos, cujo números não são conhecidos, mas que parece que qualquer um de nós terá perdido um membro da família no 27 de Maio, neste contexto a comunicação social não esteve ao serviço do bem comum, teve sim ao serviço de um grupo de gerou exclusão”.

Teixeira Cândido adianta que naquele contexto os que se diziam descontente com o rumo que se levava naquela época, põe exemplo o Partido que governava pudessem expor publicamente os problemas” por isso é que eu digo que um dos remédios é a tolerância á critica”.

O Secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas apela a promoção de um jornalismo equilibrado que respeite o contraditório e o valor da crítica.

Salientar que no próximo Sábado acontece o debate e no Domingo a missa de acção de graças no seminário maior de Luanda por ocasião do 57º dia mundial das comunicações sociais.