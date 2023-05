Na Ascensão do senhor jornalistas rezam juntos

A Igreja celebrou neste Domingo da Ascensão do Senhor o dia Mundial do Jornalista Católico.

Para celebrar a data os comunicadores católicos e não só, rezaram no Seminário Maior de Luanda, uma missa, que assinalou este dia.

Presidiu a celebração Dom Zacarias Kamwenhu, mas coube ao Padre Sissimo fazer a oração homiletica.

Padre Alberto Sissimo na sua pregação ressaltou o facto da ascensão, questionando com frases do texto do evangelho, porque estais a olhar para o céu?

“Qual é o sentido que uso quando estou a exercer a minha profissão? Quando tenho de fazer uma reportagem falo de coração a coração, ou procuro manipular a imagem? Faço do microfone uma oportunidade para falar de coração á coração, fazendo a experiencia da adoração a Jesus Cristo, que ascende aos seus na eternidade de Deus ou faço do microfone uma oportunidade para manchar, perturbar e deturpar o bom nome dos outros(as) no exercício da minha profissão no âmbito da comunicação?”.

O Sacerdote deteve-se sobre a mensagem do Santo Padre para o dia mundial das comunicações sob o lema ““Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor”.