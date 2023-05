Primeira Angolana a fazer a profissão definitiva a Congregação das Irmãs Paulinas.

Aconteceu neste Domingo, festa de Pentecostes na Diocese de Viana, paróquia do Verbo Divino.

Uma celebração bastante animada que contou com a presença de Dom Zacarias Kamuenhu, Arcebispo emérito do Lubango, vários sacerdotes, religiosos e religiosas em especial as Paulinas.

Uma missa bastante animada com cânticos e danças de acção de graça.

Na celebração eucarística a congregação Paulina ofereceu alguns símbolos, o primeiro foi o globo em representação aos 5 continentes em que a congregação esta presente, a bíblia e um livro, computador, rádio, televisão, telefone, gloria a te senhor pela comunicação social.

Ouve o momento de agradecimentos, da Irmã Fátima, da Superiora delegada e da Paróquia.

No momento dos agradecimentos a Irmã Fátima agradeceu a todos os presentes e todos aqueles que de uma maneira ou de outra ajudaram-lhe a concluir este momento.