Arquidiocese realiza procissão com presença do Arcebispo e seus auxiliares

Acontece neste Domingo a procissão do Corpo e Sangue de Cristo.

A Arquidiocese de Luanda dividiu em 3 partes a procissão por zonas, Centro, da igreja dos remédios ao Hospital Maria Pia, presidi o Arcebispo Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, Zona Norte, da Paroquia de Santo António a Paróquia do São Paulo, preside Dom Fernando António, Zona Sul, Paroquia Cristo rei da Paz as Bombas da Pumangol junto ao cemitério do Benfica. Preside Dom António Lunguieky.

Falando a Ecclesia o Padre Adelino Calonda, Vigário Episcopal para a pastoral de Luanda, adiantou que os fiéis estão mobilizados em todas as vigarias foram feitas reuniões técnicas para que a actividade corra com normalidade, este é o segundo ano que Luanda vai fazer a procissão por zonas.