Dom Luzizila desafia cristãos a cultivarem a paz e reconciliação junto dos que sofrem

O Arcebispo da Arquidiocese de Malanje, Dom Luzizila Kiala desafia cristãos da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a cultivarem a Paz, reconciliação, tolerância e harmonia junto daquelas pessoas que vivem nas comunidades e procuram ser diferente dos outros.

O Pastor da Igreja em Malanje falava na homilia da missa do décimo primeiro Domingo do tempo Comum que marcou a festa do padroeiro da paróquia do Sagrado Coração de Jesus comemorada na última sexta-feira.

Dom Luzizila Kiala voltou a apelar aquelas pessoas que ainda não receberam o sacramento do Crisma, a procurarem as salas de catequeses no sentido de renascerem de novo através dos sacramentos.

Neste dia mais de cem fiéis receberam o sacramento do Crisma, para eles o prelado pediu para que trabalhem mais no sentido de atraírem mais cristãos, padres e madres para o comprometimento da paróquia.