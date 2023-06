Bispo de Caxito apela para os riscos da pobreza que se instala no país

Situação de pobreza em que se encontram a maioria da população em Angola, preocupa o bispo de Caxito que apela aos ricos angolanos a investirem no país.

Dom Maurício Camuto que falava nesta Quarta-feira na missa de acção de graças que aconteceu no centro sócio pastoral São João Paulo IIº, pelos 15 anos de existência da Promaica, na sua diocese, lamentou a existência de pessoas que ocupavam vastos terrenos bons para agricultura, mas que nada fazem para o bem comum, o prelado falou ainda das pessoas que só procuram a Deus apenas nos momentos de aflição.

No dia em que a diocese celebrou os 15 anos da PROMAICA, as mulheres são desafiadas a serem as primeiras educadoras e evangelizadoras das famílias.