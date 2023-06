Dom Camuto questiona procura pela educação e saúde no exterior do país

O bispo de Caxito questiona a preferência de muitos angolanos na busca de formação e tratamento médico no exterior do país, apesar dos investimentos que vão sendo feitos, consubstanciados no surgimento de novas infra-estruturas nos referidos sectores.

Para Dom Camuto é necessário que se aposta no capital humano, para que se contrarie o actual cenário.

“Construímos grandes hospitais mas estamos a ver que quem tem dinheiro para se tratar vai lá fora, os dirigentes, líderes políticos e outros quando estão doentes não vão no Capalanca, Cardeal Dom Alexandre, vão para fora porque? Devíamos todos tratar-nos aqui, os nossos filhos deveriam todos estudar aqui, assim estaríamos preocupados em fazer escolas boas e formar bons professores, bons médicos, porque podemos ter bons hospitais apetrechados com boas máquinas mas termos sempre em conta que o homem é o factor essencial para o funcionamento dessas estruturas”.

Ao falar sobre o desenvolvimento nacional, Dom Camuto aponta factores que não ajudam na atracção de mais investimentos para Angola.

”Nós os angolanos temos a mania de complicar as coisas, onde esta a trabalhar se pode complicar o irmão complica, se pode dificultar a vida do outro dificulta e não sente compaixão, não sente dor, não tem pena do irmão que ele vai sofrer ou esta a fazer sofrer, não sei de onde nos vem essa maneira de ser, de tal maneira que o governo já deu conta disso e criou o programa não complica, mas as coisas estão cada vez mais complicadas, você quer criar uma empresa, para criar essa empresa é tanta dificuldade, por isso os estrangeiros fogem não querem investir em Angola, presidente fez périplo por vários países para atrair empresários a investir em Angola mas nada ninguém quer vir porque sabem que os angolanos são complicados, é preciso mudar e nós os cristãos devemos estar a frente e ser o factor de mudança, mostrar aos irmãos que a vida não deve ser assim complicar o outros facilitemos as coisas e a vida não vai para sempre por causa disto estamos atolados na lama das dificuldades”.