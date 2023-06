D. Zacarias apela Espírito das bem-aventuradas para a jornada da JMJ 2023

O Arcebispo Emérito do Lubango, Dom Zacarias Kamuenho, disse que a celebração do sínodo e da jornada mundial da juventude só serão bem celebrados se formos homens e mulheres com coração de Abraão e das bem-aventuranças,

O prelado falava na manha desta Terça-feira, na missa matinal radiodifundida pela Ecclesia a partir da capela da CEAST, onde destacou a bem aventurança da mansidão.

O prelado recorda mesmo que, o santuário de Deus não é apenas os templos físicos, pois o primeiro santuário do senhor é o coração do homem e da mulher.