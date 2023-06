D.Imbamba renova apelos a melhoria do sistema de ensino das crianças em Mukonda

No termo da sua visita Pastoral à Paróquia da Nossa Senhora de Fátima do Município de Muconda, cerca de duzentos quilómetros a este da sede metropolitana, o Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, renova apelos à melhoria do sistema de ensino das crianças, Protecção de pré - adolescentes contra gravidez precoce e combate ao tribalismo e regionalismo prevalecentes em Mukonda.

As visitas pastorais de Dom Imbamba às terras, ditas quase de primeira Evangelização, datam de 2009 e o balanço é animador.

Dom Imbamba mostrou-se satisfeito com o trabalho que os missionários tem feito naquela comunidade, mas em relação as questões sócias ouviu muitas reclamações que vieram por parte dos sobas, alunos a irem para escola sem lápis nem cadernos, a gravidez precoce que esta muito alta.

Reportagem de Almeida Sonhi