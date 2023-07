“ Quando me foi comunicado fiquei um pouco bloqueado” disse Padre Lasarte

Padre Lazarte que sucede no cargo a Dom Jesus Tirso Blanco torna-se assim no Vº Bispo da Diocese do Lwena, fundanda a 1 de Julho de 1963.

É salesiano de Dom Bosco, tem 61 anos de idade e é natural de Uruguai.

Nas suas primeiras palavras depois do anuncio de Bispo para Diocese do Lwena, Dom Lasarte, agradeceu o carinho de toda comunidade presente e disse que esta muito confuso, sendo provincial tem muitas tarefas a cumprir ainda na comunidade Salesiana de Dom Bosco com mais de 120 jovens em formação” chamei o director espiritual e perguntei que faço? E ele respondeu siga a tua consciência e vendo este povo imenso do Lwena, as comunidades disse “ senhor faça o que tu quiseres”.