O Arcebispo de Malanje, Dom Luzízila Kiala está pela primeira vez em visita Pastoral de três dias na quase Missão Católica do Sagrado Coração de Jesus de Xá-Muteba, onde vai visitar as comunidades de Nhongo, desvio de Mongua-Quingure e na sede paroquial com Administração do sacramento do Crisma a mais de 100 fiéis.

Reportagem de António Clemente