O Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, foi recebido na manhã desta Segunda-feira dia 17 de Julho no Palácio do governo da Província de Luanda, em que o centro das atenções foi os preparativos para a Peregrinação Anual ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, edição de 2023, que acontece mos dia 1, 2 e 3 de Setembro e já mexe com a igreja e os fiéis.

Reportagem Edna Cabral