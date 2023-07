Arcebispo de Saurimo volta a apelar para as consequências nefastas da actividade mineira

Arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba diz que cooperativas diamantíferas credenciadas em Luanda não se dão a conhecer às autoridades locais e nada fazem para o bem das comunidades e estão a causar sérios problemas ambientais.

As cooperativas exploram os diamantes no território de Cacolo e não dão a mínima a ninguém, esta preoucupação foi apresentada pelas autoridades ao Arcebispo de Saurimo que efectuava visita pastoral de uma semana a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo naquela comunidade.

O prelado apela a intervenção das autoridades competentes.