Migrantes encerram peregrinação a Muxima

Encerrou neste Domingo na Diocese de Viana a primeira Peregrinação do Emigrante e dos refugiados ao Santuário de Nossa Senhora da Muxima.

Na homilia da missa conclusiva, Dom Zeferino Zeca Martins, que Preside a Comissão Episcopal do Migrante e do refugiado, exortou os presentes a um firme compromisso de missão, saudou os presentes e classificou o evento como um momento para reavivar a esperança e fez apelos à defesa da dignidade humana.

De acordo com Dom Zeferino, depois do Pentecostes a Igreja nunca parou com a sua missão de proclamar as maravilhas do Senhor.