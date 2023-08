Delegação angolana à JMJ rumo a Lisboa

Arranca na noite desta Terça-feira a jornada mundial da juventude, Lisboa 2023.

Depois das pré-jornadas que encerraram Sábado, constituindo a primeira etapa da jornada, em Leiria, onde Os jovens participaram das celebrações que abriram portas para os momentos mais solenes deste encontro juvenil católico, com jovens de vários outras partes do mundo acolhidos naquela Diocese portuguesa, esta noite acontece a missa de abertura da jornada, 19:00 na Colina do Encontro (Parque Eduardo VII), a missa que será presidida pelo Cardeal-patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente

Na Quarta-feira, Tem lugar a Chegada do Papa Francisco, a Receção oficial será na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

10:45 - Cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio Nacional de Belém

11:15 - Visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio Nacional de Belém

12:15 - Encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém

16:45 - Encontro com o primeiro-ministro, na Nunciatura Apostólica

17:30 - Vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos

O programa segue ate ao dia 6 data prevista para o encerramento.

Vamos a mais informações em torno da JMJ para sentir a movimentação da delegação angolana, composta por mais de mil e quinhentas pessoas ávidas para o encontro com o Papa Francisco.

Reportagem de Guilherme da Paixão.