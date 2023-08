Dom Belmiro critica autoritarismo que impede o desenvolvimento das Nações Africanas

O Presidente da Comissão Episcopal para a juventude, vocação, e escutismo, Dom Belmiro Chissenguete, bispo de Cabinda, presidiu a celebração eucarística, com toda a Comunidade Angolana em Lisboa na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde destacou na sua homilia a liberdade como um grande desafio dos tempos actuais, tendo reprovado mesmo o autoritarismo que persiste em muitas nações africanas.

“ Da experiencia e contacto com muitos outros povos e justamente a liberdade não só de expressão de criação mas de viver e agir, mas uma liberdade que tem em conta a liberdade dos outros é esta que constrói nações, este desafio de liberdade faz com que cada um possa contribuir para o bem do povo sem necessidade de ter medos e pavores diante dos inimigos da verdade que são por conseguistes inimigos do bem, quando nós não temos liberdade não temos de nos esconder e uma das causas do nosso subdesenvolvimento, sobretudo em África e por conseguinte em Angola é também a não canalização da liberdade, onde as pessoas vivem não porque as vezes do medo de dizerem o que pensam se transformam em bajuladores dos que tem poder cegando-os a ponto de não terem capacidade de criticar determinadas opções que pouco ou nada tem servido para o bem de todos”.