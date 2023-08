Dom Emílio Sumbelelo enaltece papel da família na sociedade

O Presidente da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida da (CEAST), e Bispo da Diocese de Viana Dom Emílio Sumbelelo, enalteceu o papel da família na sociedade, considerando-a “uma instituição divina” que deve ser protegida pela sua capacidade essencial de amar e ensinar a amar através do dialogo com Deus.

Dom Emílio Sumbelelo falava na missa de abertura da quinta jornada da família que Arquidiocese de Malanje esta acolher.

Reportagem de António Clemente