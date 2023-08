Representantes da CEAST a caminho do Quénia, para mais uma sessão sinodal

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé estará presente no Quénia com dois bispos para a fase final da Assembleia Sinodal continental, em que estarão representadas todas as regiões do continente africano.

Angola participa com do Gabriel Mbilingue e Dom Joaquim Nyanganga Tchombe.

Antes do embarque Dom Gabriel Mbilingi, deu a conhecer os meandros da sua missão,

“ Durante 2 dias a nível do continente preparar as intervenções dentro do sínodo cuja primeira sessão de encerramento será de 4 a 29 de Outubro de 2023”.