O Arcebispo de Malanje, Dom Luzizila Kiala celebrou 10 anos de sagração Episcopal.

Ao falar na Homilia da missa que teve Lugar na manhã desta Sexta-feira, Capela da CEAST, Dom Luzizila Kiala, referiu que para dar realidade ao serviço de Deus é preciso amar o próximo.

De acordo com o prelado, o amor Doado por Deus é vital e coloca-nos numa relação com Deus e com os Irmãos.