Encerrou mais uma peregrinação ao Santuário da Muxima

“Com Maria, amemos e protejamos as crianças”de correu no Santuário Mariano Mama Muxima de 1 a 3 de Setembro mas uma peregrinação anual.

Este ano a imagem da Mama Muxima andou pelas redondezas das 3 Dioceses, Luanda, Caxito e Viana e partiu para o santuário de barco pelas artérias do Rio Kuanza.

A Missa de encerramento aconteceu este Domingo, e foi presidida pelo Bispo Dom Emílio Sumbelelo, concelebrada pelo Bispo emérito de Viana Dom Joaquim Ferreira Lopes que foi o bispo convidado e o Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias,

Depois de uma longa procissão com a imagem da mama com o cântico de entrada, dava inicio a Santa Missa que estava bem colorida com os vários peregrinos que se fizeram presentes.

Na sua homilia Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana, começou por dizer que “Nesta celebração anual da peregrina, nós os filhos e filhas de Angola em representação de tantos outros que não puderam vir voltamos o nosso olhar e o nosso coração para mãe do salvador Nosso Senhor Jesus Cristo, devotamente venerada neste santuário com título de Nossa Senhora da Muxima”.

Recorrendo a sua poderosa intercessão materna como bem cantou o nosso povo dizendo “ Ela é toda-poderosa”, frisou o prelado.

Além da importância desta grande peregrinação mariana nacional cada um de nós na qualidade de peregrino e peregrina se reveste esta peregrinação de especial importância para nós de termos a graça de ter Nossa Senhora da Conceição como excelsa intercessora de todos os filhos e famílias angolanas.

“ Quem participa da peregrinação de Nossa Senhora da Muxima, não pode regressar a sua casa para junto dos seus tal e qual como veio, pelo contrário deve procurar ter uma vida santa, levar uma vida santa todos os dias com um coração sem mácula não podemos permitir que o pecado seja qual for se instale no nosso coração”.

Somos chamados e esta e a nossa primeira vocação a sermos santos imitando aqui na terra a virgem Maria Imaculada” as dificuldades do dia-a-dia as várias situações de sofrimento físico e espirituais tem exigido com razão especiais preocupações, porem não podemos descuidar da nossa saúde espiritual neste período difícil em que necessitamos de força, de esperança e de paz interior é preciso estar espiritualmente fortes através da oração diária.

Dom Emílio finalizou dizendo” meus irmãos e minhas irmãs que a senhora leve as nossas suplicas até ao seu filho Jesus Cristo e restabeleça novamente a serenidade, o dialogo, nas nossas relações familiares, nas relações sociais, nas nossas comunidades, que todos possam novamente dialogar em paz sentados para almoçar juntos, para juntos tomarem o café, contarem as piadas e sobre tudo para juntos agradecer e bendizer a Deus”.