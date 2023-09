Missa de acção pelos 50 anos de vida consagrada da Irmã Maria do Céu

O Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, sacerdotes, religiosas e membros da pastoral bíblica, juntaram-se neste Sábado no Centro Nossa Senhora de Assunção paróquia de Santo Agostinho para a missa de Acção de graças pelos 50 anos de vida consagrada da irmã Maria do céu Costa.

Dom Filomeno agradeceu a Deus pelos 50 anos de vida consagrada da missionária Portuguesa de 72 anos, 25 dos quais em Angola com muita abnegação e entrega sobretudo na pastoral bíblica a nível da CEAST.

O Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, destacou os 50 anos de vida consagrada da missionaria portuguesa vividos 9 anos em Portugal seu berço 16 em Moçambique seu grande amor e em Angola 25 onde o Arcebispo de Luanda disse espera seja sua terra definitiva.

Reportagem de João Vissesse