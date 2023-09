Vida sacramental viveiro de renovação espiritual diz D. Belmiro

O Bispo da Diocese de Cabinda considera que a vida sacramental constitui-se num viveiro de renovação espiritual que, sem a mesma, poderá traduzir para a igreja o analfabetismo religioso.

Dom Belmiro Chissengueti que marcou este fim-de-semana com a realização de missas de sacramento do crisma, em 4 Paróquias, manifestou também a sua gratidão com os novos cristãs que se tornaram adultos na fé.

Reportagem de Ermita Comba