D. Mbilingui encoraja angolanos a denunciar os males que impendem o bem-estar social das populações

Dom Gabriel Mbilingui encerra a sua visita pastoral com a confirmação do crisma a 150 jovens a santa eucaristia aconteceu na comunidade de São Francisco de Assis.

O Arcebispo metropolitano do Lubango, na sua Homilia diz sentir-se regozijado pelo facto de ter havido ao longo dos anos uma evolução significativa em termos de fiéis.

“ A mensagem do evangelho esta a passar e os homens e mulheres aceitando-a estão a converter-se estão a mudar a sua maneira de ser a sua maneira de estar, a sua maneira de corresponder a mensagem do evangelho da salvação”.

Dom Gabriel Mbilingui fez saber também que a missão é urgente por isso é necessário os cristãos estejam unidos na mesma fé.

“ Com esta convocação, com esta atenção ao Espírito que actua na vida de cada um de nós, na vida das nossas famílias, na vida da comunidade devemos sempre ir mais além”.

O prelado encorajou os sacerdotes, as religiosas, os catequistas e responsáveis de vários movimentos, associações e grupos de apostolados presentes na paróquia “ que cada um dê o seu melhor, cada um procura a sua própria santidade e a santidade do grupo, significa cada um veja aprofunda, medite, assuma, assimile a espiritualidade do seu grupo e a ponha ao serviço de toda comunidade e todos procuremos caminhar juntos unidos na mesma fé, unidos na caridade e guiados pela mesma esperança de que todos somos chamados a salvação e da salvação ninguém é excluído ninguém e posto de parte todos são necessários”.

Por fim pediu aos recém crismados a serem testemunhas do amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo que sempre nos amou.

“Sereis testemunhas do amor, do perdão que tem a sua fonte em Deus pai, testemunha da justiça, da paz, testemunhas daquela verdade que não fica indiferente das mentiras de hoje”.