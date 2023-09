Dom Joaquim lança livro sobre a história do Santuário da Muxima

Bispo emérito de Viana lança livro que narra a história do Santuário da Muxima do século XVI ao início do século XXI.

O acto aconteceu esta Quinta-feira na Universidade Católica de Angola.

Uma obra que retrata a história do Santuário de nossa Senhora da Conceição da Muxima.

Estavam presentes sacerdotes, religiosos e religiosas, professores, estudantes e homens amantes da literatura.

A obra foi apresentada pelo Padre Bruno Madureira, do clero diocesano de Viana.

De recordar que Dom Joaquim foi o primeiro bispo de Viana de 2007 a 2019; como sacerdote foi pároco da Santuário da Muxima, quando os capuchinhos assistiam pastoralmente aquela parcela da Igreja de Luanda.