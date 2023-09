D. Belmiro aponta ausência da mística da fé, como principal obstáculo ao crescimento do escutismo em Angola

O presidente da Comissão Episcopal da juventude, pastoral universitária e escutismo mostrou-se preocupado com a falta de mística da fé, em alguns dirigentes do movimento católico, que no seu entender dificulta o andamento do escutismo.

Dom Belmiro Chissengueti falava no primeiro encontro dos assistentes e dirigentes escuteiros católico que teve lugar no fim-de-semana, na diocese de Cabinda.

Reportagem de Luís Lázaro