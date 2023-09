Defendida prática da fé nos movimentos religiosos pelo Arcebispo do Lubango

O Arcebispo do Lubango encerrou a visita pastoral à Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus no Nambambi, periferia da cidade do Lubango onde na ocasião crismou 128 fiéis.

Durante a homilia, Dom Gabriel Mbilingui, aconselhou os novos crismados a praticarem a fé dentro dos movimentos religiosos.

“ Vocês vão renovar a vossa fé em Cristo, o vosso amor a Cristo, a igreja aos homens e mulheres do nosso tempo, sereis uma espécie de outros Cristos, agora sim cristãos, verdadeiros cristãos que não podem guardar para si a experiencia do amor de Deus para com eles, assim como eu vos amei devereis levar este testemunho do amor entre vós, do amor que Deus têm para convosco”.