Fiéis em Luanda rezam pelo eterno descanso do Pe. João Francisco

A notícia da morte do Padre João Francisco foi tornada pública na manhã desta Segunda-feira, no hospital Alexandre Cardeal do Nascimento, em Luanda tendo celebrado a sua última missa no santuário de São José de Calumbo, diocese de Viana por ocasião da peregrinação paroquial

Até a data da sua morte, o Padre João Francisco, era vigário da paróquia de São Pedro, no Prenda uma responsabilidade que chegou de exercício na comunidade de Nossa Senhora da Paz, no Rocha Pinto.

De 61 anos de idade, o Padre João Francisco nasceu a 20 de Maio de 1961 , na província do Huambo, recebeu a ordenação sacerdotal a 11 de Agosto de 1991 no centro pastoral da Chiva, hoje paróquia do divino espírito Santo , bairro da juventude, cidade planáltica do Huambo.

As reacções à morte do Padre João Francisco, Espíritano, do clero diocesano de Luanda, prosseguem, o Bispo de Cabinda diz que a perda física do Padre João Francisco se traduz num vazio para a congregação e Igreja de modo Geral.

Reportagem de Jerónimo Domiano