CEPAMI celebra dia do migrante com exposição de valores culturais

A luz da mensagem do papa Francisco “Livres de escolher se migrar ou ficar” com a esperança de que “a todos será garantida a liberdade de escolher se querem migrar ou ficar” é já neste Sábado que acontece a IIIª edição da feira do Migrante e Refugiados.

A irmã Carla Frei fala sobre esta iniciativa enquadrada no âmbito do dia mundial do refugiado e migrante a ser assinalado neste Domingo 24 de Setembro onde será celebrada uma missa no seminário maior de Luanda, que será presidida por Dom Vicente Carlos Kiazico, Bispo de Mbanza Congo, o momento será vivido em todas as comunidades católicas do mundo.

A Comissão episcopal da pastoral para os migrantes e itinerantes de Angola e São Tome revela que entre os mais de 56 mil refugiados, o desemprego está entre as principais dificuldades.