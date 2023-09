Bispo de Caxito ordena novos sacerdotes

A diocese de Caxito ganhou no último Domingo três novos sacerdotes.

Trata-se de Domingos Filipe Isildo, Dário Bento Caxicula Francisca e Evaristo Rubem Econgo.

Durante a celebração eucarística que teve lugar na paróquia do bom Pastor do Kicolo, Dom Maurício Camuto encorajou os novos sacerdotes a colocarem a vida ao serviço dos irmãos.

“ Caríssimos jovens que ides entrar na ordem dos presbitérios, exercereis o que vos compete o sagrado munis de ensinar em nome de Cristo nosso mestre, distribui a todos a palavra de Deus que vós mesmo recebeste cm alegria meditando na lei do senhor procurar crer o que ledes, ensinar o que credes e viver o que ensinais, seja o vosso ensino alimento para o povo de Deus e o vosso viver motivo de alegria para os fieis em Cristo, para edificares pela palavra e pelo exemplo a casa que é a igreja de Deus”.

O bispo de Caxito apelou a oração dos fiéis pelos novos sacerdotes e pelas novas vocações para Santa Igreja.

No final da celebração o bispo de Caxito anunciou as novas indicações a luz da criação de novas comunidades paroquiais, São Mateus do kicolo, São Carlos Lwanga do Mayeyé, Sagrado Coração de Jesus do Sassa e Santo Agostinho.