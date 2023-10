Reconhecido empenho da igreja católica na solução dos problemas sociais na região leste

Bispo de Lwena, Dom Martin Lasarte, visitou o município do Alto Zambeze, Rainha interina da tribo Luvale e destacou o contributo da Igreja Católica no desenvolvimento social da região leste de Angola.

O prelado teve uma audiência com a Rainha daquela região onde apresentou as dificuldades que as comunidades daquela zona enfrentam. O bispo adiantou que a igreja vai continuar a trabalhar para ajudar não só aquela comunidade mas as restantes da Diocese.

Reportagem de Jorgina Gomes