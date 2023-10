Bispo de Caxito encoraja formação permanente dos catequistas

A igreja esta viver o mês dedicado as missões e o bispo de Caxito apela criação de melhores condições para o ensino da palavra de Deus.

Dom Maurício Camuto que falava por ocasião da abertura do ano Catequetico apela ao fim das aulas de catequese debaixo das árvores.

“ Que as paróquias se preocupem em criar salas para catequese, vamos evitar o ar livre dar a catequese debaixo das árvores, nós criticamos o estado porque não cria condições para as aulas para as crianças, vamos em muitas províncias e encontramos as crianças a aprenderem debaixo das árvores, vamos melhorar os nossos métodos de dar catequese, porque uma catequese debaixo da árvore distrai as crianças”.

O prelado católico acrescentou que temos que dar maior dignidade a esta aprendizagem para vida pois diz-se que o que se aprende no berço prolonga-se ao longo de toda vida, vai até ao caixão.

“ A palavra de Deus deve encontrar boa disposição em quem a vai ou queira recolher ou receber, ensinar a palavra de Deus é lançar a boa semente é orientar a pessoa a construir a vida sob a rocha, sobre a verdade e uma vida assim construída será capaz de resistir aos vários ventos contrários e desorientadores do homem ou que o homem encontra ao longo de sua vida, pois se lançarmos boas sementes desde o inicio nas crianças elas poderão construir as suas vidas segundo o projecto de Deus, segundo o coração de Deus e teremos então homens renovados, homens novos que serão também testemunhas do amor, do perdão e testemunhas da caridade”.

Dom Camuto encorajou os catequistas a rezarem a Nossa Senhora , a virgem mão para que vos de coragem , para que interceda por vós, os inspire, os de luz para serem catequista segundo o coração de Deus e expectativas da igreja