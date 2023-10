Irmãs de Santa Teresinha do menino Jesus celebram 50 anos de presença missionária

O Papa publicou este Domingo uma nova exortação sobre a vida e legado espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, convidando a imitar a religiosa francesa na redescoberta do “essencial” da fé e da centralidade do amor, na vida cristã.

Tudo acontece numa altura em que a congregação das irmãs de Santa Teresinha do menino Jesus, reuniu neste Domingo os fiéis da Missão Mãe Deus para a celebração dos 50 anos de presença das irmãs teresianas no município no Cubal.

Na celebração juntaram-se Bispos, Padres madres e leigos que passaram pelas mãos das religiosas, vocacionadas ao cuidado dos mais carentes por meio da catequese, educação e saúde.

Reportagem António Mateus.