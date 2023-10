Dom Filomeno destaca sentido de fé e sacrifício das filhas de Maria Auxiliadora

As filhas de Maria Auxiliadora ou se preferir as irmãs Salesianas de Dom Bosco, celebraram neste Domingo 40 anos de presença em Angola

A Santa missa que teve lugar na comunidade de São José de Nazaré no Sambizanga, bairro da lixeira aqui em Luanda foi presidida pelo Arcebispo de Luanda Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, tendo destacado na ocasião o percurso de fé, vocação, missão e de sacrifício desta comunidade de religiosas.

“ Teotonia, Irmã Graça, irmã Nabelo e irmã Jurassi, chegamos em Outubro como este não num dia chuvoso como este, cheia de energia de paixão missionária enchendo de encanto toda gente pela alegria, pela novidade, pela simpatia e entrega, dai até hoje foi todo um caminhar como os 40 anos do povo de Deus no caminho da terra prometida, a missão sonhada, a missão assumida a esperança na missão, foram nestes tempos marcadas pela insegurança das pessoas o êxodo do meio rural e das zonas de guerra, a fuga aos raptos o medo das emboscadas, que os Salesianos e Salesianos tocaram com a própria pel, neste tempo da vida difícil do povo que elas tornaram-se povos numa guerra que não lhes pertencia, foram 40 anos de caminhada com o povo de preparação expectativa e mudança, Luanda, Cacuaco, Calulu, Benguela, Cabinda, Lwena, cresceu e multiplicou o numero de irmãs, estendeu-se a internacionalização, dando a presença Salesiana das Filhas de Maria Auxilia, outra tonalidade, outros talentos e encantos, outra dimensão a missão e as gentes”.