“Livres de escolher se migrar ou ficar” é o lema que anima VI Conferência da rede de protecção ao migrante e refugiado

Aconteceu no salão Nobre da Universidade Católica de Angola, a VIº Conferencia da Rede de Protecção ao Migrante e Refugiado Intitulado «Livres de Escolher se Migrar ou ficar”.

O contesto social do Migrante em Angola e o Impacto da regularização dos Refugiados em serviço de Migração e Estrangeiros, entre outros, são os temas que dominarão o encontro que contou com os prelectores Sérgio Kalundungo e o Padre Celestino Epalanga da comissão de justiça e Paz da CEAST, como nos fez saber a porta - voz do evento irmã Carla, Secretaria executiva da CEPAMI.