D. Zeferino desafia comunidade académica a fazer da igreja a casa e a escola da comunhão

Já foi aberto o ano formativo 2023/2024 no Instituto superior politécnico Católico do Huambo, no mesmo dia que a Igreja celebrou a solenidade do Imaculado coração de Maria, Padroeiro do ISPOCA Huambo, sendo São João Pulo segundo, o Segundo Padroeiro da referida Instituição Católica. Dom Zeferino Martins falou dos propósitos que estiveram na base da sua criação e desafiou os estudantes a fazerem da Igreja em Angola a Casa e a escola da comunhão.

O prelado exortou aos presentes a não desagregarem a ciência da consciência.